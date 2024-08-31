«Единственный». Эшли Вагнер поделилась свадебными фото

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Американская фигуристка, выступавшая в одиночном женском фигурном катании, Эшли Вагнер, бронзовый призёр Олимпийских игр и серебряный призёр чемпионата мира, поделилась свадебными фото.

Фото: Из личного архива Эшли Вагнер

«Единственный мужчина, который мог бы убедить меня пойти к нему», — подписала Вагнер в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эшли Вагнер

Фото: Из личного архива Эшли Вагнер

Эшли Вагнер завершила выступления после сезона-2017/2018.

Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2020 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сыграла свадьбу с фигуристом Макаром Игнатовым 17 августа. В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Также двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Ванесса Джеймс, выступавшая за Великобританию, Францию и Канаду, поделилась своими свадебными фотографиями.