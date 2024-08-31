Александра Трусова и Макар Игнатов объяснили, почему быстро поженились

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов рассказали, почему решили пожениться всего через три месяца после начала отношений.

— Раз уж мы заговорили про свадьбу, то чьей инициативой было пойти в загс? Причем так быстро — через три месяца после начала отношений.

Игнатов: А чего ждать? Один раз живем!

Трусова: Я всегда считала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем.

Игнатов: А у меня внутренняя антипатия к традициям. Но воспитание, согласно которому порядочный человек обязан жениться, взяло верх. Помню, раздумывая о том, чтобы сделать Саше предложение, я позвонил отцу: «Чисто гипотетически, если у тебя второй сын женится, тебе как, ок?». Прошлой осенью мой старший брат как раз женился. И папа ответил: «Мне нормально. Главное, чтобы ты был счастлив». И вот, опять возвращаясь к традициям… Я стоял в ювелирном и выбирал кольцо. Там были совершенно разные, но выбор в итоге пал на классическое, — сказали фигуристы в интервью журналу HELLO!