«Я готов». Макар Игнатова и Александра Трусова ответили на вопрос о детях

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов ответили на вопрос о совместном будущем и заявили, что готовы к детям. Напомним, спортсмены поженились 17 августа.

— Теперь вы муж и жена. Медовый месяц планируется?

Александра: Пока у нас были медовые выходные. У Макара начался новый сезон, у меня тоже тренировки. После свадьбы провели два дня в отеле. А медовый месяц решили оставить на потом — обязательно устроим его, когда будет свободное время.

— Вы оба очень молодые, наверное, о детях пока не задумываетесь?

Трусова: Ну почему же. Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?

Игнатов: А я что, я готов, — сказали фигуристы в интервью журналу HELLO!