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Пропустившая прошлый сезон Акатьева поделилась ожиданиями от контрольных прокатов

Пропустившая прошлый сезон Акатьева поделилась ожиданиями от контрольных прокатов
Софья Акатьева
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Чемпионка России 2023 года по фигурному катанию Софья Акатьева поделилась ожиданиями от сезона-2024/2025.

«Впереди контрольные прокаты, где мне хочется хорошо выступить и показать программы болельщикам. У меня программа под «Маскарад», хочется наслаждаться катанием и быть счастливой на льду. Волнение есть всегда, но это нормально. Мне хочется поскорее выйти, потому что соскучилась по атмосфере очень сильно. Есть приятный мандраж.

Пока что я восстановилась, была травма. На прокатах буду выступать с тройными, а по ходу сезона будем втягиваться, усложняться и дальше восстанавливаться», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Софье Акатьевой 17 лет, сезон-2023/2024 она пропустила из-за травмы — болей в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что болевые ощущения приобрели хронический характер, и её восстановление может затянуться.

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