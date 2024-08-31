Фигуристка Акатьева рассказала об участии в презентации «Авангарда»

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями от выступления на презентации состава хоккейного клуба «Авангард». Спортсменка представила два новых показательных номера под песни группы «Моя Мишель» – «Снегири» и «Ветер меняет направление».

«Это новый опыт. Был большой зал и много болельщиков. Спасибо, за приглашение. Мне поставили новую программу. Я испытывала только позитивные эмоции», – передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Акатьевой 17 лет, главный титул она выиграла на чемпионате России — 2023. Прошлый сезон она пропустила из-за травмы, но восстановилась и планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.