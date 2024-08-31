Глейхенгауз: не считал, сколько программ поставил этим летом, но это абсолютно не рекорд

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о постановке программ в межсезонье и поделился ожиданиями от соревновательного сезона-2024/2025.

«Я точно не считал, сколько программ поставил этим летом. Но это абсолютно не рекорд. Были времена, когда ставил больше программ. Поиск образов и идей — это процесс, который идёт весь год. Но нет такого, чтобы я целый год целенаправленно искал что-то. Во время прослушивания музыки в машине или кино что-то замечаешь для себя.

Бывает, что мы закончили постановку, приходим на утреннюю тренировку и думаем: «Что это вообще? Где то, что нам нравилось?» Программа притирается. Любой спортсмен старается убрать что-то ненужное. Это не нужно пускать на самотёк. Очень много работаем над спортсменами, чтобы они были уверены в себе на соревнованиях.

Волнение всегда появляется в момент соревнований, когда спортсмен выходит на лёд. Заранее сложно сказать о волнении. Так как турнир не международный, то спортсмену нужно находить силы в себе, чтобы развиваться. Мы должны делать так, чтобы спортсмены не опускали уровень, который демонстрировали ранее. У нас нет проблем с мотивацией. Каждая тренировка должна делать тебя лучше. Если ты выложился на максимуме, то ты сделал шаг вперёд.

От этого сезона я жду чистого катания от спортсменов. Мне интересно посмотреть на реакцию зрителей на некоторые программы, потому что никогда не использовал в постановках и в музыке русский текст. Сейчас будут две программы, где будет русский текст. Мне интересно было поработать с этим впервые, интересно, как воспримут это зрители», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.