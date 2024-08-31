Глейхенгауз — о шоу Загитовой: одно дело — кататься, другое — создать декорации, свет

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз оценил ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени».

«Я ещё не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. Я от всей души поздравляю, что она сделала огромный проект. Потому что одно дело — кататься на льду, а другое — это создать декорации, свет, музыку и остальное. Только низкий поклон и благодарность». — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера шоу Загитовой состоялась 29 декабря в Казани, показ был приурочен к Дню республики Татарстан.

Отметим, что именно с постановками Глейхенгауза Алина выиграла свои главные медали. Загитова является чемпионкой Олимпийских игр, мира и Европы. Также она выигрывала финал Гран-при, чемпионат России и юниорский чемпионат мира.