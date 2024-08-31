Хореограф Глейхенгауз: сказал бы Баху, что российские спортсмены в спорте с четырёх лет

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил надежду, что российских фигуристов допустят до следующих Олимпийских игр.

«Надежда умирает последней. Мы ждём, когда нам дадут возможность выступить. Оказавшись перед Томасом Бахом, сказал бы, что российские спортсмены профессионально занимаются с четырёх лет и посвятили всю жизнь спорту. И они заслуживают представлять страну на Олимпийских играх», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане (Италия). На летней Олимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены выступали ограниченным составом в нейтральном статусе по персональным приглашениям от МОК.

На ОИ-2022 в Пекине россияне также выступали без флага и гимна, но с символикой ОКР. Фигуристы завоевали одну золотую медаль (Анна Щербакова), три серебряные (Александра Трусова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов) и две бронзовые (Анастасия Мишина/Александр Галлямов, командный турнир).