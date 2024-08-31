Загитова рассказала, какой рекорд был установлен на её шоу «Хранители времени»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что на её ледовом шоу «Хранители времени» был установлен рекорд России.

«Самое ценное, что зрителям понравилось шоу. За два с половиной месяца мы построили большое представление. Естественно, мне удалось собрать сплочённую команду, я училась всему у профессионалов: постановке света, режиссуре и остальному. Коммуникация с людьми из разных сфер была сложная. Получила экспресс-обучение.

Благодаря шоу был поставлен рекорд. У нас летали дроны. Это первый раз, когда в закрытом помещении летал 61 дрон. Это рекорд России», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера шоу Загитовой состоялась 29 августа в Казани, показ был приурочен ко Дню республики Татарстан.