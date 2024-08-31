Алина Загитова: иногда надо себя притормаживать, чтобы сделать что-то вдвойне

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о мотивации и поделилась своими планами.

«Я не идеальна. Иногда хочется отдохнуть, и если есть возможность что-то перенести, то я вдвойне сделаю. Иногда надо себя притормаживать, чтобы сделать что-то вдвойне. В планах — работать, совершенствоваться и идти к своей цели и ориентиру, а также быть собой», — передаёт слова олимпийской чемпионки корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, что Загитова попробовала себя в индустрии ледовых шоу: 29 августа в Казани прошла премьера шоу «Хранители времени». Показ был приурочен ко Дню республики Татарстан. По словам спортсменки, на шоу был установлен рекорд России — в закрытом помещении летал 61 дрон.