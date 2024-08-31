«Самое лёгкое — бросить». Загитова рассказала, как справлялась с мыслями завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как справлялась с мыслями бросить фигурное катание.

«Когда ты опускаешь руки и тебе сложно, то самое лёгкое — это бросить. Ну и нафиг. Самое сложное — принять ошибки, осознать и пойти тем же путем. В этих моментах мне помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки. Благодарна, что они увидели во мне талант и поверили в меня», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Загитова также рассказала, в чём, по её мнению, заключается секрет успеха: «В постоянной работе над собой и понимании своих ошибок и работе над ними».

Напомним, 29 августа в Казани прошла премьера ледового шоу Алины «Хранители времени».