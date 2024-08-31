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Загитова заявила, что хочет показать своё шоу «Хранители времени» в Москве

Загитова заявила, что хочет показать своё шоу «Хранители времени» в Москве
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос, состоится ли её шоу «Хранители времени» в Москве и других регионах России.

«Сейчас нужно выдохнуть и осознать всё то, что мы сделали. Я увидела, сколько людей меня поддерживали и говорили спасибо. Поэтому всё возможно. Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера шоу Загитовой состоялась 29 августа в Казани, показ был приурочен к Дню республики Татарстан и рассказывал об истории региона. По словам спортсменки, на шоу был установлен рекорд России — в закрытом помещении летал 61 дрон.

Алина Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

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