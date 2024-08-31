Алина Загитова отреагировала на исполнение пятерных прыжков в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о пятерных прыжках в фигурном катании.

«Я думаю, что это достаточно травмоопасно. Но они молодцы, что пробуют и делают. Это вызывает только уважение», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера собственного шоу Алины Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа. Для зрителей прошло два показа на «Татнефть-Арене» в Казани. В концовке шоу Загитова исполнила гимн проекта вместе с двумя другими вокалистами под заранее записанную фонограмму.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).