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Алина Загитова отреагировала на исполнение пятерных прыжков в фигурном катании

Алина Загитова отреагировала на исполнение пятерных прыжков в фигурном катании
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о пятерных прыжках в фигурном катании.

«Я думаю, что это достаточно травмоопасно. Но они молодцы, что пробуют и делают. Это вызывает только уважение», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Премьера собственного шоу Алины Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа. Для зрителей прошло два показа на «Татнефть-Арене» в Казани. В концовке шоу Загитова исполнила гимн проекта вместе с двумя другими вокалистами под заранее записанную фонограмму.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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