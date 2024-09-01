Алина Загитова назвала два бьюти-продукта, которые всегда лежат в её сумке

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова назвала бьюти-продукты, которые всегда лежат в её сумке.

— Есть ли у тебя на лице любимые зоны, которые ты любишь подчёркивать?

— На самом деле, всегда по настроению. Но есть две вещи, которые у меня всегда лежат в сумочке и их я открыла для себя совсем недавно, по совету своей подруги, это две матовые помады. Красная для вечернего выхода, потому что никогда не знаешь, что с тобой случится вечером, на какое мероприятие тебя позовут или встречи. Второй цвет – уже более повседневный. На самом деле, всё по настроению, я человек настроения. Творческий человек, что уж тут говорить», — сказала Загитова в видео для «Золотого Яблока».