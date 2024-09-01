Лайшев: Камила Валиева будет учиться в МГИМО и пойдёт работать на Первый канал

Директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, в какой вуз поступила 18-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это её личное дело. Не знаю, на какое направление пойдёт обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдёт работать на Первый канал. В любом случае это уже престижно и радостно для Валиевой, её родителей, наставников и школы «Самбо-70»», — приводит слова Лайшева Sport24.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве.