Семененко о новой короткой программе: показывать будем «Дюну», но и классику не отвергаем

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о постановке короткой программы на сезон-2024/2025.

«В этом году пошли в двух направлениях – классика и модерн. Нашим правилом является постановка программ в конце сезона, а не в начале нового, и этот год не стал исключением. Короткая программа под классику в постановке Никиты Михайлова была сделана в середине апреля, а программа «Дюна» в постановке Йе Джи Шин – в конце апреля.

Мне нравятся обе программы, показывать будем «Дюну», но и классику не отвергаем. Ждём суда зрителей.

Принципиальные решения зреют в нашем тренерском штабе и во мне лично, но мнение сообщества фигурного катания для нас тоже важно», – рассказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее о теме короткой программы Евгения Семененко высказалась его тренер Татьяна Мишина.