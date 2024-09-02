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«Постараюсь четверной». Сын Евгения Плющенко пообщался с Александром Овечкиным

«Постараюсь четверной». Сын Евгения Плющенко пообщался с Александром Овечкиным
Александр Плющенко
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Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко встретился с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Видео встречи опубликовал в своём телеграм-канале Евгений Плющенко.

В разговоре с хоккеистом Александр Плющенко отметил, что постарается сделать четверной прыжок или тройной аксель.

«Давайте мы начнём с тройного акселя в начале в этом сезоне», – добавил Евгений Плющенко. В подписи к видео фигурист отметил, что дружит с Овечкиным уже 20 лет.

Сейчас Александру Плющенко 11 лет, в прошлом сезоне он выступал на соревнованиях по второму спортивному разряду и исполнял тройные прыжки. Для нового сезона одну из программ юному фигуристу поставил Илья Авербух.

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