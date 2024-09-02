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Ученица Плющенко Титова появилась в списке основных участников этапа ЮГП в Польше

Ученица Плющенко Титова появилась в списке основных участников этапа ЮГП в Польше
Софья Титова
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Фигуристка Софья Титова, которая представляет на соревнованиях сборную Армении, появилась в списке участников этапа юниорского Гран-при ISU в Гданьске.

Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Сейчас Титова значится в списке в качестве основной участницы, двумя запасными от сборной Армении назначены Софи Карапетян и Рубена Симонян. Ранее Титова значилась как запасная на этот этап. Турнир пройдёт с 25 по 28 сентября.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки.

Софья Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко», в 2024 году стало известно, что фигуристка сменила спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Армению.

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