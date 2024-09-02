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«Ангелы Плющенко» выиграли суд против матери бывшей ученицы, ушедшей к Тутберидзе

«Ангелы Плющенко» выиграли суд против матери бывшей ученицы, ушедшей к Тутберидзе
Арина Парсегова
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Завершилось судебное дело по иску академии «Ангелы Плющенко» к Наталье Парсеговой, матери бывшей ученицы школы, фигуристки Арины Парсеговой.

Как сообщает «РИА Новости Спорт», суд удовлетворил иск академии против представителей 12-летней фигуристки, согласно ему Наталье Парсеговой придётся выплатить 1 млн 800 тыс. рублей. Отмечается, что требования по иску были удовлетворены из-за одностороннего отказа ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Напомним, Арина Парсегова тренировалась в группе Этери Тутберидзе до сезона-2020/2021, после чего ушла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году стало известно, что Парсегова вернулась в группу Тутберидзе. О судебном разбирательстве стало известно примерно через год после перехода.

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