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Камила Валиева назвала самые запоминающиеся события этого лета

Камила Валиева назвала самые запоминающиеся события этого лета
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Российская фигуристка 18-летняя Камила Валиева назвала самые яркие события этого лета в блиц-опросе телеграм-канала Navka Show.

— Самое яркое событие этого лета?
— Выход на шоу.

— Опаздывала ли ты когда-нибудь на свой номер в шоу?
— Нет.

— Какую мечту осуществила?
— Вышла на лёд… а, и, кстати, ещё школу закончила (смеётся).

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы — 2022 и Олимпийских игр 2022 года (командное первенство). Сборная России сохранила бронзу соревнований.

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