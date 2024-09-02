Камила Валиева назвала самые запоминающиеся события этого лета

Российская фигуристка 18-летняя Камила Валиева назвала самые яркие события этого лета в блиц-опросе телеграм-канала Navka Show.
— Самое яркое событие этого лета?
— Выход на шоу.
— Опаздывала ли ты когда-нибудь на свой номер в шоу?
— Нет.
— Какую мечту осуществила?
— Вышла на лёд… а, и, кстати, ещё школу закончила (смеётся).
Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы — 2022 и Олимпийских игр 2022 года (командное первенство). Сборная России сохранила бронзу соревнований.