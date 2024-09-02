Камила Валиева назвала самые запоминающиеся события этого лета

Российская фигуристка 18-летняя Камила Валиева назвала самые яркие события этого лета в блиц-опросе телеграм-канала Navka Show.

— Самое яркое событие этого лета?

— Выход на шоу.

— Опаздывала ли ты когда-нибудь на свой номер в шоу?

— Нет.

— Какую мечту осуществила?

— Вышла на лёд… а, и, кстати, ещё школу закончила (смеётся).

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы — 2022 и Олимпийских игр 2022 года (командное первенство). Сборная России сохранила бронзу соревнований.