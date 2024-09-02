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«Я креветка Валиева». Камила назвала своё коронное блюдо

«Я креветка Валиева». Камила назвала своё коронное блюдо
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Российская фигуристка 18-летняя Камила Валиева назвала савои любимые блюда в блиц-опросе телеграм-канала «Navka Schow».

— Твоё коронное блюдо? — Паста в сливочном соусе с креветками, потому что я креветка Валиева (улыбается).

— Чай или кофе? — Кофе.

— Любимая ягода? — Голубика.

Ранее Валиева назвала самые запоминающиеся события этого лета.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве.

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