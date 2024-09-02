Решение суда в пользу «Ангелов Плющенко» о взыскании 1,8 млн могут обжаловать

Сторона фигуристки Арины Парсеговой будет принимать решение об обжаловании решения суда по разбирательству с академией «Ангелы Плющенко».

Слова адвоката матери фигуристки Натальи Парсеговой Юрия Яхно цитирует «РИА Новости Спорт».

«Не удовлетворены решением. Будем изучать мотивировочную часть и примем решение об обжаловании. Обжалование будет через Московский городской суд. Что касается мирного соглашения, то я не могу точно ответить, почему стороны изначально решили к нему не прибегать. Наталья Сергеевна приняла решение спокойно, будем работать дальше над рассмотрением и обжалованием», — сообщил Яхно.

Напомним, сегодня суд принял решение удовлетворить иск «Ангелов Плющенко» к матери Арины Парсеговой, которая ранее занималась в академии, и взыскать с ответчика 1,8 млн рублей.