Рудковская: академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой, а с её неблагодарной мамой

Продюсер Яна Рудковская высказалась о судебном разбирательстве академии «Ангелы Плющенко» с матерью фигуристки Арины Парсеговой Натальей.

«Академия «Ангелы Плющенко» судилась не с девочкой 12 лет, а с её хитрож… ой и неблагодарной мамой.

Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Всё понятно. Всем спасибо, до свидания.

Но мама хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тыс. за каждое, проживание на территории академии и лучшие программы. Проблем нет – тебя академия проспонсировала и подписала с тобой договор.

Но когда ты решила уйти, не сказала даже «спасибо», а за 10 дней до ухода ещё приобретя дорогостоящие коньки за счёт академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег.

Ариша за три года – сделав колоссальный скачок в мастерстве и технике – Парсегова (мать) не поблагодарив ни одного тренера, не возместила сумму ущерба, прописанную в договоре.

А в запрещённой соцсети цинично написала, что они с девочкой вернулись в «родной дом», где они тренировались чуть больше года – правда, придя к нам с двойными прыжками. Мы не против. Мы за справедливость, которая сегодня восторжествовала благодаря правосудию.

P.S. К слову, от нас уходило в другие школы три спортсмена на контрактах. Со всеми родителями спортсменов были урегулированы все вопросы. Некоторые катаются у нас в шоу, и мы продолжаем работать и дружить, потому что был человеческий подход с обеих сторон к решению проблемы.

Но урок освоили, не делай людям добра – не получишь от них зла», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 2 сентября, судебное разбирательство разрешилось в пользу академии «Ангелы Плющенко», с представителей Арины Парсеговой взыщут 1,8 млн рублей.