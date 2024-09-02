Валиеву представили как олимпийскую чемпионку на открытии учебного года в МГУСиТ

Российская фигуристка Камила Валиева поступила на первый курс Московского государственного университета спорта и туризма и выступила с речью на открытии учебного года.

Видео с обращением Валиевой в университете появилось в официальном телеграм-канале института.

«Дорогие первокурсники, я с особым волнением обращаюсь сегодня к вам. Вы стоите на пороге новой жизни – яркой, насыщенной студенческой жизни. И, конечно, это новые возможности. От ваших знаний, таланта и упорства зависит будущее нашего спорта, поэтому верьте в себя, достигайте поставленных целей и никогда не сдавайтесь. Пусть ваши имена звучат с гордостью по всей стране», – сказала Валиева.

На экране, на фоне которого фигуристка произносила речь, её представили как олимпийскую чемпионку (2022), а также как чемпионку мира (2020). Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, олимпийское золото в командном турнире после дисквалификации спортсменки решением ISU было отдано сборной США.