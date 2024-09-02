Анна Щербакова показала своё архивное фото со школьной линейки

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях свой архивный кадр со школьной линейки в честь Дня знаний.

«Всех с новым учебным годом», — подписала снимок Щербакова, добавив эмодзи «школьный звонок».

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей — например, она записывает влоги для Первого канала на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Ранее Анна порадовала фанатов, опубликовав видео с тренировки, на которой исполнила первый прыжок после операции.