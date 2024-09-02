Татьяна Тарасова: уверена, сын Плющенко не исполнит тройной аксель. Нет базовых данных

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру не удастся исполнить тройной аксель в предстоящем сезоне.

Ранее Плющенко-старший опубликовал в социальных сетях видео, на котором его сын обещает прославленному российскому хоккеисту Александру Овечкину, что исполнит тройной аксель в этом сезоне и начнёт изучать четверные прыжки.

«Думаю, что он не исполнит тройной аксель, уверена в этом. Характер у него есть, и хороший, но у него нет базовых данных», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Александру Плющенко 11 лет, в прошлом сезоне он выступал на соревнованиях по второму спортивному разряду и исполнял тройные прыжки. Для нового сезона одну из программ юному фигуристу поставил Илья Авербух.