Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: уверена, сын Плющенко не исполнит тройной аксель. Нет базовых данных

Татьяна Тарасова: уверена, сын Плющенко не исполнит тройной аксель. Нет базовых данных
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру не удастся исполнить тройной аксель в предстоящем сезоне.

Ранее Плющенко-старший опубликовал в социальных сетях видео, на котором его сын обещает прославленному российскому хоккеисту Александру Овечкину, что исполнит тройной аксель в этом сезоне и начнёт изучать четверные прыжки.

«Думаю, что он не исполнит тройной аксель, уверена в этом. Характер у него есть, и хороший, но у него нет базовых данных», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Александру Плющенко 11 лет, в прошлом сезоне он выступал на соревнованиях по второму спортивному разряду и исполнял тройные прыжки. Для нового сезона одну из программ юному фигуристу поставил Илья Авербух.

Материалы по теме
«Постараюсь четверной». Сын Евгения Плющенко пообщался с Александром Овечкиным
Материалы по теме
Рудковская дерзко осадила Загитову. Алину снова обвиняют в плагиате?
Рудковская дерзко осадила Загитову. Алину снова обвиняют в плагиате?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android