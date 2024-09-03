«Родители продают своего ребёнка». Вайцеховская — о суде Парсеговой и «Ангелов Плющенко»

Журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию фигуристки Арины Парсеговой, мама которой проиграла суд против академии «Ангелы Плющенко».

«Для меня история с двухмиллионным судебным иском академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки Парсеговой выглядит гораздо более глубокой, нежели формулировка «богатые безжалостные люди обобрали до нитки вдову с двумя детьми».

Мне кажется, когда родители подписывают подобные контракты, они должны не только уметь их читать, но и отдавать себе отчёт в том, что продают собственного ребёнка. Изначально лишают его выбора собственной жизни», – написала Вайцеховская в соцсетях.

Напомним, Парсегова перешла от Плющенко к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась ранее. Академия «Ангелы Плющенко» через суд потребовала возместить затраты, ушедшие на подготовку спортсменки. 2 сентября судебное разбирательство разрешилось в пользу «Ангелов», с представителей Арины Парсеговой взыщут 1,8 млн рублей.