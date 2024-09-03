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Навка прокомментировала желание сына Плющенко исполнить тройной аксель в новом сезоне

Навка прокомментировала желание сына Плющенко исполнить тройной аксель в новом сезоне
Татьяна Навка
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала желание Александра Плющенко выучить тройной аксель и один из четверных прыжков.

«О желании Саши лучше спросить его папу — Женю Плющенко. Но я очень рада за Александра, за ребёнка, у которого есть цели, мечты и желания! Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идёт к ним. А получится у него или нет — не могу судить. Это ребёнок. А если получится, представляете? Детские мечты всегда должны быть осуществимы!» — цитирует Навку Sport24.

Ранее 11-летний Саша Плющенко пообещал прославленному российскому хоккеисту Александру Овечкину, что исполнит тройной аксель в этом сезоне и начнёт изучать четверные прыжки. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова усомнилась в том, что у него получится.

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