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Кто из фигуристов выступит на контрольных прокатах сборной России — список, участники: Трусова, Косторная, Петросян, Муравьёва

Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. В него вошла серебряная медалистка Олимпийских игр Александра Трусова. На соревнованиях она в последний раз выступала в первой половине сезона-2022/2023.

В списке одиночников-мужчин присутствуют Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, а также такие известные фигуристы, как Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и другие. В женском одиночном катании в список вошли Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и ещё шесть фигуристок.

Фото: Пресс-служба ФФКР

На официальных соревнованиях Трусова в последний раз выступала в первой половине сезона-2022/2023.

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