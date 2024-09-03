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Александра Трусова заявлена на контрольные прокаты под двойной фамилией

Александра Трусова заявлена на контрольные прокаты под двойной фамилией
Александра Трусова
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Стало известно, под какой фамилией выступит Александра Трусова на контрольных прокатах российских фигуристов.

В предварительном заявочном списке Трусова, 17 августа вышедшая замуж за Макара Игнатова, фигурирует под двойной фамилией — Трусова-Игнатова.

Фото: ФФККР

Во время свадьбы Трусова заявила, что взяла фамилию мужа, который также выступит на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, вице-чемпионка Олимпийских игр планирует показать программы после паузы: в последний раз она соревновалась на старте сезона-2022/2023. Ранее фигуристка восстановила четверной лутц, который показала в соцсетях. Также она работает над тройным акселем на удочке, но планов вставлять его в программу пока нет.

Полный список участников контрольных прокатов
Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России
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