Александра Трусова заявлена на контрольные прокаты под двойной фамилией

Стало известно, под какой фамилией выступит Александра Трусова на контрольных прокатах российских фигуристов.

В предварительном заявочном списке Трусова, 17 августа вышедшая замуж за Макара Игнатова, фигурирует под двойной фамилией — Трусова-Игнатова.

Фото: ФФККР

Во время свадьбы Трусова заявила, что взяла фамилию мужа, который также выступит на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, вице-чемпионка Олимпийских игр планирует показать программы после паузы: в последний раз она соревновалась на старте сезона-2022/2023. Ранее фигуристка восстановила четверной лутц, который показала в соцсетях. Также она работает над тройным акселем на удочке, но планов вставлять его в программу пока нет.