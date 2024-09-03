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Чикмарёва и Янченков пропустят контрольные прокаты сборной России: травма партнёрши, фото ноги в гипсе

Фигуристка показала фото ноги в гипсе — из-за травмы она пропустит контрольные прокаты
Екатерина Чикмарёва
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Спортивная пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков пропустит контрольные прокаты из-за травмы партнёрши.

«Всем привет. Я к вам с не очень приятными новостями. Многие знают, что наш вид спорта очень травмоопасный и нужно быть очень внимательными. Не всегда это получается и приводит к неприятным результатам. К сожалению, мы с Матвеем не сможем принять участия в контрольных прокатах. Постараемся как можно быстрее восстановиться и радовать вас нашими новыми программами. Спасибо за понимание», — написала Чикмарёва в соцсетях и приложила фото ноги в гипсе.

Фото: соцсети Екатерины Чикмарёвой

В заявочном списке на контрольные прокаты также отсутствует спортивная пара Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — ТАСС сообщает, что их не допустили по медицинским показаниям.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

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