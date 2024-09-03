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«Травма получена четыре года назад». Ученица Плющенко Жилина пропустит контрольные прокаты

Фигуристка Вероника Жилина пропустит контрольные прокаты сборной России и первые старты сезона-2024/2025.

«Вероника пропускает контрольные прокаты из-за продолжающихся проблем со спиной, травма была получена четыре года назад. В ближайшие месяцы о стартах речи не идёт», — цитирует ТАСС собственный источник.

16-летняя Жилина тренируется под руководством Евгения Плющенко. Из-за травмы она пропустила соревнования в сезоне-2023/2024. Ранее она выигрывала финал Гран-при среди юниоров и становилась вице-чемпионкой юниорского первенства России.

Контрольные прокаты сборной России состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Недавно стали известны предварительные списки участников — кроме Жилиной, отсутствуют спортивные пары Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.