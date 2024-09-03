Плющенко: у меня одна история, что Жилиной нужно делать, у её мамы — другая позиция

Евгений Плющенко прокомментировал травму его ученицы Вероники Жилиной, из-за которой фигуристка пропустит контрольные прокаты.

«У Вероники Жилиной болит спина, поэтому она не попала в предварительный список контрольных прокатов по состоянию здоровья. У меня одна история, что Веронике нужно делать, у её мамы — другая позиция. Это её ребёнок, родная дочка, и поэтому они принимают решения, какие процедуры делать, какое лечение выбрать. Я не против, пускай делают», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Помимо Жилиной, в предварительном списке участников по состоянию здоровья отсутствуют спортивные пары Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.