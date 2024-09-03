Тарасова — о возвращении Трусовой в спорт: я что, гадалка? Звоните гадалкам, они скажут

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова затруднилась ответить на вопрос, вернётся ли фигуристка Александра Трусова к соревнованиям в сезоне-2024/2025.

«Я что, гадалка, что ли? Звоните гадалкам, они вам скажут, я тут при чём. Талантливая девочка, будем смотреть. Если она будет делать столько же, сколько делала раньше, то будет очень интересно. Я не судья, мне нужно сначала посмотреть, а потом буду сравнивать. Дождёмся контрольных прокатов», – цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Контрольные прокаты сборной России состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября. Трусова заявлена под двойной фамилией Трусова-Игнатова — в августе она вышла замуж за одиночника Макара Игнатова. Напомним, Александра не соревновалась с первой половины сезона-2022/2023.