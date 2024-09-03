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Фигуристка Елена Костылева исполнила четыре четверных прыжка в академии Евгения Плющенко: сальхов, тулуп, видео

«Ангелы Плющенко» показали, как 12-летняя Костылева отрабатывает четверные прыжки
Елена Костылева
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Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева исполнила на тренировке несколько четверных прыжков. Видео появилось на странице академии «Ангелы Плющенко» в соцсетях.

«Елена Костылева отрабатывает связки четверных прыжков. Четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом», — говорится в подписи к публикации.

Костылевой 12 лет, она перешла к Плющенко в конце сезона-2023/2024. Фигуристка выиграла первый старт под руководством нового тренера — первенство России среди юношей и девушек. В новом сезоне Елена выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Фигуристка сменила множество тренерских штабов, успев поработать в том числе с Этери Тутберидзе. В «Ангелы Плющенко» она перешла от Игоря Лютикова.

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