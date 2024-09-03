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«Она симпатичная». Жулин оценил перспективы Валиевой на телевидении

«Она симпатичная». Жулин оценил перспективы Валиевой на телевидении
Камила Валиева
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что у фигуристки Камилы Валиевой получится карьера на телевидении.

«У Камилы может всё получиться. Всё для такой работы у нее есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная. Если она подучится и сможет раскрепоститься, то все будет отлично. Талантливый человек талантлив во всём», – цитирует Жулина Metaratings.ru.

Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.

Напомним, что в январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года – ей не удалось доказать непреднамеренное попадание триметазидина в допинг-пробу. Спортсменка была лишена всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золото Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве.

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