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Перед контрольными прокатами в Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске

Накануне контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске.

По информации «Матч ТВ», на закрытом мероприятии свои программы специалистам из ФФККР представят ещё пять танцевальных дуэтов, не попавших в заявочный лист петербургских прокатов. Это Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев‑Смирнов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

На основные прокаты сборной России от танцоров заявлены Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября.