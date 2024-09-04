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Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», видео

Загитова дебютировала в шоу Навки «Вечера на хуторе». Видео
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое проходит в Сочи. Фигуристка исполняет роль Одарки. Видео с выступлением Загитовой поделился телеграм-канал Navka Show.

На первых двух видео Загитова выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. Ранее роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе» исполняли Камила Валиева и Анна Щербакова.

Напомним, 29 августа в Казани Алина Загитова представила собственное ледовое шоу «Хранители времени», которое было приурочено ко Дню Республики Татарстан и рассказывало об истории региона. По словам спортсменки, на шоу был установлен рекорд России — в закрытом помещении летал 61 дрон. Загитова заявляла, что хотела бы представить своё ледовое шоу и в Москве.

Как прошло шоу Алины — в деталях:
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