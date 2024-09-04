Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алёна Принёва рассказала о причинах перехода к Этери Тутберидзе

Фигуристка Принёва рассказала о причинах перехода к Тутберидзе
Алёна Принёва
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Алёна Принёва, ранее тренировавшаяся в группе Екатерины Моисеевой, рассказала, почему приняла решение перейти к Этери Тутберидзе.

«Просто пришло время поменять обстановку, надо было что-то менять в жизни и принимать такие решения. Обстановка [в группе] очень рабочая, боевая, каждый день приходишь заряженным на тренировку», — сказала Принёва ТАСС.

Также фигуристка поделилась подробностями о текущей форме и рассказала о планах на усложнения:

«Были трудности с четверными прыжками, надо больше их тренировать и накатывать в связках под музыку. Сейчас напрыгиваю и лутц, и тулуп, в программе пока только лутц стоит. В дальнейшем планируются усложнения. Настрой на сезон боевой, хотелось бы попасть в юниорскую сборную».

На контрольных прокатах юниоров, прошедших 14-15 августа в Новогорске, Принёва представила постановки на новый сезон. В короткой программе фигуристка будет кататься под композицию Джульетт Моран Pourvu qu'on m'aime, а в произвольной — под «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена в обработке Самуэля Кима.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android