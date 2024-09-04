Ильиных — о свадьбе с Полуниным: даже не помню точную дату, когда мы поженились

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр Сочи в личном турнире Елена Полунина (Ильиных) рассказала, почему долгое время не выходила замуж за артиста балета Сергея Полунина.

«Когда мы наконец выложили свадебные снимки в Сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения.

За то время, что мы с Сергеем вместе, у нас появилось трое детей, я выступила в двух сезонах «Ледникового периода», Сергей съездил в Донецк и Луганск, порвал ахилл, восстановился, снова начал танцевать, мы организовали много выступлений в Севастополе, где у мужа балетная школа, плюс было поставлено шесть новых спектаклей, три из которых большие. А ведь ещё пережили COVID-19. До начала СВО Сергей трижды выступил на Arena di Verona с «Ромео и Джульеттой» — спектаклем, все костюмы для которого были сделаны Dolce & Gabbana.

Мы реально дошли до состояния, когда Сергей так устал от постоянной беготни, что сказал: «Всё! Женимся!» На приготовления к свадьбе у нас было пять дней, из которых два ушли на поиски платья для меня. Само мероприятие не было ни публичным, ни пышным. Только самые близкие. Не поверите, я даже не помню точную дату, когда мы поженились», — приводит слова Полуниной (Ильиных) RT.

В конце августа фигуристка впервые рассказала о свадьбе с Полуниным.

Напомним, Елена и Сергей состоят в отношениях больше пяти лет и воспитывают троих детей.