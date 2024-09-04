Ильиных: таблетки для похудения в фигурном катании — это реально большая-большая проблема

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр Сочи в личном турнире Елена Полунина (Ильиных) назвала большой проблемой таблетки для похудения в фигурном катании.

— Я, например, всю жизнь была уверена, что применительно к собственной профессии нужно обязательно поднимать какие-то острые вопросы. В фигурном катании, как, собственно, и в балете, одна из таких тем — таблетки для похудения. Это реально большая-большая проблема. Но сейчас, когда она затрагивается кем-то из фигуристов, я порой начинаю думать, что поднимать её бессмысленно. В лучшем случае журналисты позвонят Татьяне Тарасовой, которая скажет, что подобной проблемы в виде спорта не существует. Получается, тот, кто решился сказать о проблеме вслух, на самом деле всех обманул. Ну и зачем тогда вообще что-то обсуждать? Хотя для меня это немножко странно.

— Я всегда считала, что запрещённая фармакология в фигурном катании — нонсенс, однако сейчас мы уже начинаем привыкать к тому, что время от времени кто-то из фигуристов попадается на мочегонных препаратах. Вас это удивляет?

— На самом деле да. Мне кажется, всем нам с детства вбивается в голову, что мочегонные препараты — это самое опасное и глупое, что только может быть. Хотя те же слабительные средства разрешены, и, если кто-то один этим пользуется, другие тоже начинают следовать этому примеру. Нельзя есть мясо из Китая, потому что там могут содержаться запрещённые гормоны. То есть вроде бы никто в системном порядке об этом не рассказывает, не напоминает, но определённые правила сидят в голове у каждого фигуриста. Точно так же на негласном уровне все знают: идёшь на диспансеризацию — у тебя ничего не болит! Потому что иначе велика вероятность не получить допуск. Ситуаций, в которых фигурист пошёл бы к врачу, ему прописали таблетки и он реально начал бы их пить, по-моему, не существует в природе, — приводит слова Полуниной (Ильиных) RT.