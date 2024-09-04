Ильиных: приехали два допинг-офицера и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Полунина (Ильиных) рассказала о допинг-контроле перед Играми в Сочи. Фигуристка упомянула историю, когда ей пришлось сдавать анализ на допинг в чайхане.

«В нашем случае контроль был невероятно жесток. Сама я, как и все остальные спортсмены, фиксировала каждое своё передвижение в системе ADAMS, но однажды сложилась достаточно интересная ситуация. В Россию — и, как всегда, внезапно — прилетели международные допинг-офицеры и позвонили мне уже из Новогорска: мол, по данным компьютерной системы, вы должны находиться на базе, но мы вас здесь не нашли.

Я дико испугалась. Стала извиняться, объяснять, что у нас изменилось расписание тренировок, в связи с чем незапланированно выдался выходной день, соответственно, я уехала из Новогорска в Москву и нахожусь в чайхане на Тверской улице. Слышу в ответ: «Оставайтесь там, мы сейчас к вам приедем».

Через какое-то время приехали два допинг-офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ», — приводит слова Полуниной (Ильиных) RT.