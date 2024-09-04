Елена Ильиных высказалась о сыне Плющенко

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр Сочи в личном турнире Елена Полунина (Ильиных) высказалась о детстве сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра.

«Скажу о Саше Плющенко, поскольку много раз видела его на льду. Он сам очень любит кататься и выступать, делает это совершенно классно, поэтому все разговоры о том, что у этого ребёнка нет детства, проходят по разряду «пусть говорят». Да и что такое «нет детства», кто-нибудь может объяснить? Оно каким должно быть в понимании тех, кто критикует? В моём понимании классное детство — это когда ребёнок занят тем, что ему нравится, а родители во всём его поддерживают», — приводит слова Полуниной (Ильиных) RT.

Ранее Александр Плющенко в разговоре с прославленным российским хоккеистом Александром Овечкиным пообещал выучить тройной аксель в предстоящем сезоне.