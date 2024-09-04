Анна Щербакова ответила на вопрос о возвращении в спорт

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова заявила, что вопрос о её возвращении к соревнованиям пока неактуален.

«У меня этой весной было три операции на голеностопе. Думаю, моё возвращение — не очень актуальный вопрос», — приводит слова фигуристки «РИА Новости Спорт».

После операции, перенесённой в марте, Щербакова вернулась к тренировкам в середине лета. В конце августа 20-летняя спортсменка начала восстанавливать прыжки. Недавно фигуристка выложила в соцсетях видео исполнения двойного сальхова.

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Напомним, Щербакова не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022. В данный момент она пробует себя в роли тренера на сборах и практикуется на Первом канале в качестве ведущей.