Анна Щербакова: буду в разных ролях присутствовать в жизни нашего фигурного катания

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции, а также отметила, что будет присутствовать в жизни российского фигурного катания в разных ролях.

«Фаворитов в новом сезоне выделять не буду, но в этом сезоне буду очень много задействована во время соревнований. Сама этому очень рада, очень скучаю. Буду в разных ролях присутствовать в жизни нашего российского катания. Время сборов ускорило моё восстановление. Вообще на лёд не планировала вставать, но так как есть тренерская работа, то я могу вспоминать простые движения и заодно привыкать ко льду. Большинство нагрузок давать пока нельзя», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, этой весной Щербакова перенесла три операции на голеностопе. В середине лета фигуристка вернулась к тренировкам и начала восстанавливать прыжки. Недавно фигуристка выложила в соцсетях видео исполнения двойного сальхова.

Ранее Щербакова ответила на вопрос о возвращении в спорт. Напомним, Анна не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022.