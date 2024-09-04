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Щербакова отказалась отвечать на вопрос о возвращении Трусовой в спорт

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова не захотела отвечать на вопрос о возвращении серебряного призёра Пекина Александры Трусовой-Игнатовой в спорт.

Ранее Трусова-Игнатова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Как вам новость о возвращении Трусовой на лёд?

— Следующий вопрос, — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Ранее фигуристка заявила, что вопрос о её возвращении к соревнованиям пока неактуален из-за трёх перенесённых операций на голеностопе. В данный момент Щербакова пробует себя в тренерстве, а также планирует «в разных ролях присутствовать в жизни нашего фигурного катания».

Напомним, фигуристка не выступала на соревнованиях после олимпийского сезона-2021/2022.