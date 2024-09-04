Тарасова отреагировала на резкие слова Дегтярёва о сменивших гражданство спортсменах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта России Михаила Дегтярёва о сменивших спортивное гражданство россиянах. Во время Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, он сказал, что люди, сменившие спортивное гражданство, вызывают у него брезгливость.

«Спортсмены чаще всего решаются на смену спортивного гражданства, поскольку здесь им не пробиться. А там они начинают выступать и выигрывать, получают возможность попасть на крупные турниры. Мы пока плохо знаем нового министра спорта, какая у него точка зрения. Считаю, нам всего хватает, чтобы выступать и выигрывать. А те, кто у нас занимает седьмые-восьмые места, задумываются о смене гражданства. Считаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Ранее Михаил Дегтярёв поддержал участие россиян в Паралимпийских играх — 2024 в Париже, а также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).