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Илья Авербух поделился ожиданиями от возвращения Александры Трусовой в спорт

Авербух — о Трусовой: вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело
Александра Трусова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от возвращения Александры Трусовой-Игнатовой в спорт.

«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать её перспективы. В любом случае вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», — приводит слова Авербуха Metaratings.ru.

Ранее Трусова-Игнатова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в первой половине сезона-2022/2023.

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