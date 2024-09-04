Авербух — о Трусовой: вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от возвращения Александры Трусовой-Игнатовой в спорт.

«Возвращение Трусовой вызовет большой интерес болельщиков, любителей фигурного катания. Желаю Саше удачи! Сейчас сложно оценивать её перспективы. В любом случае вернуться на прежний уровень после долгого перерыва будет тяжело. Похвально, что Трусова нашла в себе силы и мотивацию сделать этот шаг, это здорово», — приводит слова Авербуха Metaratings.ru.

Ранее Трусова-Игнатова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Последний раз спортсменка участвовала в соревнованиях в первой половине сезона-2022/2023.