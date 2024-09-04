Бывшая ученица Тутберидзе поделилась эффектными фото

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, вице-чемпионка мира среди юниоров 2020 года Дарья Усачёва поделилась эффектными фото на своей странице в социальных сетях. На снимках фигуристка изображена в полностью белом образе.

Дарья Усачёва Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

Дарья Усачёва Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

Дарья Усачёва Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

Напомним, в ноябре 2021 года Усачёва получила тяжёлую травму бедра на разминке перед этапом Гран-при в Японии, после чего больше не выступала на турнирах. Осенью 2023 года фигуристка объявила о завершении карьеры. В данный момент Дарья занимается тренерской деятельностью, а также участвует в различных шоу.