«Чемпионат» запустил голосование «Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание?»

На «Чемпионате» проходит голосование за звёздных фигуристов, которые привели зрителей в фигурное катание. В список номинантов входят:

Евгения Медведева

Алина Загитова

Александра Трусова-Игнатова

Анна Щербакова

Алёна Косторная

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Юлия Липницкая

Аделина Сотникова

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Татьяна Навка/Роман Костомаров

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

Евгений Плющенко

Алексей Ягудин

Ирина Слуцкая

Елена Бережная/Антон Сихарулидзе

Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков

А кто привёл вас в фигурное катание?

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».