«Чемпионат» запустил голосование «Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание?»
На «Чемпионате» проходит голосование за звёздных фигуристов, которые привели зрителей в фигурное катание. В список номинантов входят:
- Евгения Медведева
- Алина Загитова
- Александра Трусова-Игнатова
- Анна Щербакова
- Алёна Косторная
- Камила Валиева
- Елизавета Туктамышева
- Юлия Липницкая
- Аделина Сотникова
- Татьяна Волосожар/Максим Траньков
- Татьяна Навка/Роман Костомаров
- Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
- Евгений Плющенко
- Алексей Ягудин
- Ирина Слуцкая
- Елена Бережная/Антон Сихарулидзе
- Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков
А кто привёл вас в фигурное катание?
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».
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