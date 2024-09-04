Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чемпионат» запустил голосование «Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание?»

«Чемпионат» запустил голосование «Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание?»
Кто привёл вас в фигурное катание?
Комментарии

На «Чемпионате» проходит голосование за звёздных фигуристов, которые привели зрителей в фигурное катание. В список номинантов входят:

  • Евгения Медведева
  • Алина Загитова
  • Александра Трусова-Игнатова
  • Анна Щербакова
  • Алёна Косторная
  • Камила Валиева
  • Елизавета Туктамышева
  • Юлия Липницкая
  • Аделина Сотникова
  • Татьяна Волосожар/Максим Траньков
  • Татьяна Навка/Роман Костомаров
  • Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
  • Евгений Плющенко
  • Алексей Ягудин
  • Ирина Слуцкая
  • Елена Бережная/Антон Сихарулидзе
  • Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков

А кто привёл вас в фигурное катание?

Выбирайте здесь!
Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь
Рейтинг
Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android